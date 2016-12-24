В Рузаевском районе обновят дороги в нескольких селах

В Рузаевском районе в селе Мордовская Пишля по улице Байкузова строители начали ремонт дороги. Он проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Всего предстоит обновить почти 1,4 км полотна и сделать тротуар.



Как сообщил глава Рузаевского района Александр Юткин, в ближайшее время будет определен подрядчик по строительству дороги и в селе Трускляй по улице Молодежная.



«Этого жители села ждали очень долго. Мы столкнулись со множеством проблем, но все сложности пройдены. Дороге быть!» - подчеркнул Александр Юткин.



Также глава района напомнил, что этом году в целом особое внимание уделяется обновлению дорог в селах. Подготовительные работы начали в селе Болдово по улице Нагорная. Уже уложен асфальт по улице Гагарина в Красном Сельце. Со дня на день строители придут на улицу Горелая в Перхляе и улицу Демкина в Татарской Пишле.