В Рузаевском районе обновят дороги в нескольких селах

Репортер

В Рузаевском районе в селе Мордовская Пишля по улице Байкузова строители начали ремонт дороги. Он проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Всего предстоит обновить почти 1,4 км полотна и сделать тротуар.

Как сообщил глава Рузаевского района Александр Юткин, в ближайшее время будет определен подрядчик по строительству дороги и в селе Трускляй по улице Молодежная.  

«Этого жители села ждали очень долго. Мы столкнулись со множеством проблем, но все сложности пройдены. Дороге быть!» - подчеркнул Александр Юткин.

Также глава района напомнил, что этом году в целом особое внимание уделяется обновлению дорог в селах. Подготовительные работы начали в селе Болдово по улице Нагорная. Уже уложен асфальт по улице Гагарина в Красном Сельце. Со дня на день строители придут на улицу Горелая в Перхляе и улицу Демкина в Татарской Пишле.

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