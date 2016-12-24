Поздравление Главы Мордовии с Днём семьи, любви и верности

Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем замечательный, светлый, уже ставший народным праздник - День семьи, любви и верности!

Всех, кто хранит семейный очаг долгие годы, кто только создал семью и тех, кто планирует сделать это в ближайшее время, от души поздравляю!

Любовь, семья и верность - пожалуй, главные ценности в жизни каждого человека.

В республике много примеров крепких и дружных трудовых династий, с каждым годом становится всё больше многодетных семей. Всё это заслуживает огромной гордости и всеобщего уважения.

Желаю вам провести этот день в кругу самых близких людей. Берегите свое главное богатство - любимых и родных!

Здоровья, счастья, гармонии и благополучия вашему дому! С праздником!

Глава Республики Мордовия А. Здунов