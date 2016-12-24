Поздравление Главы Мордовии с Днём семьи, любви и верности

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем замечательный, светлый, уже ставший народным праздник - День семьи, любви и верности!
Всех, кто хранит семейный очаг долгие годы, кто только создал семью и тех, кто планирует сделать это в ближайшее время, от души поздравляю!
Любовь, семья и верность - пожалуй, главные ценности в жизни каждого человека.
В республике много примеров крепких и дружных трудовых династий, с каждым годом становится всё больше многодетных семей. Всё это заслуживает огромной гордости и всеобщего уважения.
Желаю вам провести этот день в кругу самых близких людей. Берегите свое главное богатство - любимых и родных!
Здоровья, счастья, гармонии и благополучия вашему дому! С праздником!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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