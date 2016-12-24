300 семейных команд встретились на финале конкурса «Это у нас семейное»

5 июля стартовал финал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», в котором участвуют 300 команд со всей России: в Год семьи они прошли очные полуфиналы с наилучшими результатами. Итоги масштабного, объединяющего разные поколения и сохраняющего исторические традиции проекта будут известны 8 июля – в День любви, семьи и верности. Мордовию в финале конкурса представляет семья Курышкиных.

В Мастерской управления «Сенеж» состоялась торжественная церемония открытия финала конкурса «Это у нас семейное», на которой собрались семьи из 83 российских регионов. С приветственным словом к ним обратился Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«В зале, где собрались финалисты конкурса «Это у нас семейное», совершенно невероятная атмосфера. Это неудивительно, ведь здесь находятся очень счастливые люди, для которых главная ценность в жизни – семья. Когда-то Лев Толстой сказал, что по-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье, в своем доме. Эти слова про вас. Спасибо за пример, который вы подаете своим детям, больше того – всей стране. У вас есть чему поучиться. Сегодня к нам приехали супруги Безруковы – Евдокия Васильевна и Василий Николаевич отметили в прошлом году 70 лет совместной жизни. Давайте стараться брать с них пример», – отметил Сергей Кириенко.

Финалистов поприветствовал Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков:

«Вы являетесь олицетворением большой многопоколенной семьи под названием «Россия». Сегодня вы победители, потому что за каждым из вас стоит большая семейная команда, вы точно знаете, с кем можно разделить радость, которая станет от этого еще сильнее, и трудности, которые окажутся не такими уж трудностями. Нет ничего радостнее, чем радоваться успехам своих детей, нет ничего ценнее, чем получить советы от родителей. Не зря девизом Года семьи стали слова: «Есть куда расти». Я желаю вам на конкурсе «Это у нас семейное» расти и стремиться к новым достижениям. Удачи, нам всем есть куда расти».

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о том, как участники в процессе открыли в себе новые способности и таланты:

«В сентябре прошлого года Президент России Владимир Путин сказал, что конкурс «Это у нас семейное» будет самым массовым проектом. Мы на это надеялись, но не ожидали, что участвовать в нем будут более 600 тысяч человек, удивительно творческих, дружелюбных, активных. На кону материальные призы, но наши конкурсанты уже давно решили, что главное для них – быть вместе. Задания объединили поколения, бабушки, дедушки и внуки стали чаще общаться, учиться друг у друга, семьи подружились между собой. Добра стало больше, и это ценно. Больше стало и творчества – нам писали такие песни, которые просто обязаны возглавить хит-парады. У вас впереди еще три дня, желаю насладиться общением с родными, получить новых друзей, чтобы вместе делать нашу страну возможностей еще круче и сильнее», – отметил Алексей Комиссаров.

Всего в полуфинале принимают участие 1897 человек, среди них: 731 ребенок, 622 родителя, 387 представителей поколения бабушек и дедушек, 15 – прабабушек и прадедушек. Самым юным участникам полуфинала по 5 лет, а самому взрослому – 91 год. Средний возраст детей – 13 лет, родителей – 42 года, представителей поколения бабушек и дедушек – 65 лет, прабабушек и прадедушек – 79 лет. Среди участников есть супруги, которые прожили в браке 50, 60, 70 лет и многодетные семьи, в которых воспитываются двадцать детей.

В ходе финала участникам предстоит выполнить целую серию интеллектуальных, творческих, логических заданий. Их также ждут лекции и мастер-классы от партнеров, дискуссии, концерты, встречи с известными гостями. Так, в день открытия в Мастерскую управления «Сенеж» приехали Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Андрей Борисенко с супругой Натальей, которые поделились семейными традициями и секретами сохранения крепкой, дружной семьи.

Партнер конкурса ГК «Ренна» (мороженое «Коровка из Кореновки») провели веселый конкурс и угостили все семьи мороженым. Компания ООО «Московский картофель» привезла на площадку финала конкурса брендированный автомобиль «Москвич» и раздавала всем конкурсантам картофельные чипсы. Для финалистов прошел мастер-класс по варению зубной пасты от компании «СПЛАТ ГЛОБАЛ». А партнеры из АО «ОПК» провели мастер-класс по конструированию беспилотных летательных аппаратов, а также организовали полет в очках с дополненной реальностью. Игры, развлечения и познавательные активности провели для финалистов Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», АО «ОПК», издательство Hobby World, фабрика Hatber, ООО «ОДНОКЛАССНИКИ», ГК «Роскосмос» и другие. Проекты АНО «Россия – страна возможностей» – «КАРДО», «ТопБЛОГ» «Профразвитие», «Мастера гостеприимства», «Другое Дело» – предложили семьям квесты, мастер-классы, игры на траве.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В окружных полуфиналах участвовали 1 577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Республики Казахстан. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, в том числе семья Республики Казахстан. 5–8 июля 2024 года пройдет финал конкурса. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.