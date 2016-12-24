Жители Мордовии отправили на передовую более 7,5 тысяч маскировочных сетей

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Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил в телеграм земляков за трудоёмкую и требующую терпения и усердия работу по поддержке бойцов СВО.
«Ежедневно наши мастерицы, волонтёры плетут маскировочные сети и костюмы, защищающие бойцов на фронте. Вместе с рисунками и письмами детей и родственников передают их на передовую. Отправили уже больше 7,5 тысяч масксетей и около 1 800 костюмов. В планах - пошив универсальных маскировочных и эвакуационных одеял.
Дорогие мои земляки, работа ваша трудоёмкая и требующая терпения и усердия. Спасибо всем, кто находит возможность помогать нашим ребятам».
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