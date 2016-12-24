Жители Ельниковского района Мордовии ждут окончания ремонта поликлиники

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в селе Ельники ведется ремонт поликлиники, услугами которой пользуется весь район. На эти цели направлено 43 млн рублей.

Двухэтажное здание поликлиники было построено около 50 лет назад. Оно рассчитано на 150 посещений в смену.

На данный момент проделана большая работа. Строители заменили электропроводку, установили оконные блоки, на стены положили штукатурку. Также уже определены кабинеты врачей. Сейчас проводится монтаж пожарной сигнализации. Кроме того, будет обновлен фасад здания, благоустроена территория вокруг медицинского учреждения.

На время ремонта жители района не остались без медицинской помощи, прием пациентов ведется в другом корпусе. Медики и все жители района с нетерпением ждут окончания ремонтных работ. Они должны завершиться весной 2025 года.