В первом полугодии 2024-го в Саранске родилось более 1200 детей

Об этом в телеграм сообщил мэр Саранска Игорь Асабин.

«Накануне Дня семьи, любви и верности Управление ЗАГС Администрации г.о. Саранск подвело итоги за первое полугодие 2024 года - зарегистрировано 1218 актов гражданского состояния о рождении. Из них:

- 647 мальчики;

- 571 девочки.

Самые популярные имена мальчиков: Артём, Михаил, Александр и Матвей

Популярные имена девочек: София, Ева, Полина и Виктория.

Самыми редкие имена: Муза, Рада, Лиана, Есей.

Накануне Дня семьи, любви и верности в городском округе Саранск планируют официально зарегистрировать отношения 27 пар».