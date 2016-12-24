В первом полугодии 2024-го в Саранске родилось более 1200 детей

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Об этом в телеграм сообщил мэр Саранска Игорь Асабин.
«Накануне Дня семьи, любви и верности Управление ЗАГС Администрации г.о. Саранск подвело итоги за первое полугодие 2024 года - зарегистрировано 1218 актов гражданского состояния о рождении. Из них:
- 647 мальчики;
- 571 девочки.
Самые популярные имена мальчиков: Артём, Михаил, Александр и Матвей
Популярные имена девочек: София, Ева, Полина и Виктория.
Самыми редкие имена: Муза, Рада, Лиана, Есей.
Накануне Дня семьи, любви и верности в городском округе Саранск планируют официально зарегистрировать отношения 27 пар».
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