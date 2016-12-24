Вода в саранских водоемах по-прежнему не соответствует санитарным нормам

Вода в саранских водоемах по-прежнему не соответствует санитарным нормамНаш город
С началом купального сезона Роспотребнадзор по РМ проводит регулярные лабораторные исследования проб воды и песка на соответствие гигиеническим нормативам.
В черте Саранска постановлением городской Администрации определены места массового отдыха населения на четырех водных объектах - «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Луховское водохранилище» и водоем у стадиона «Старт».
По информации ведомства, по состоянию на 4 июля исследованные образцы проб воды указанных водоемов не соответствуют требованиям санитарных норм и правил по микробиологическим показателям.
На водоемах, не отвечающим требованиям безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено, так как это создает угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.
Управлением Роспотребнадзора по Республике Мордовия информация о состоянии водных объектов доведена до Администрации г.о. Саранск, предложено принять меры по недопущению использования водоемов «Луховский», «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Старт» в целях купания населения.
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