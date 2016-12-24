В Саранске в третий раз обработают иловые площадки очистных сооружений

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Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.
«Саранскгорводоканал приступил к третьей плановой в 2024 году обработке иловых площадок, для предупреждения распространения специфического запаха с территории очистных сооружений на территорию города Саранск и близлежащих населенных пунктов.
В период с 3 по 6 июля будет обработано 37 иловых площадок микробиологическим препаратом «Экобактер».
Препарат «Экобактер» препятствует образованию сероводорода, гидроксибензола (фенола) и иных выделяющихся газов в атмосферу, которые обладают неприятными органолептическими свойствами.
Саранскгорводоканал после двухлетних промышленных испытаний также использует в обработке препарат «Биоктик».
«Биоктик» обладает таким же свойством, что и «Экобактер», но вместо микроорганизмов в основе лежат ферменты».
Отметим, что по составленному графику, заключительная четвертая обработка иловых площадок должна пройти в период с 13 по 23 августа.
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