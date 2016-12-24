Главу сельского поселения Темниковского района наградили в Кремле

3 июля в Екатерининском зале Кремля состоялось вручение государственных наград представителям муниципальных образований. Среди награжденных - глава Бабеевского сельского поселения Темниковского района республики Юрий Нечайкин.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу Юрию Нечайкину присвоено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

Общий трудовой стаж Юрия Павловича составляет 40 лет, в органах местного самоуправления - более 22 лет. Бабеевское сельское поселение включает в себя 30 населенных пунктов с населением 1567 человек. В поселении имеется основная школа, восемь фельдшерско-акушерских пунктов, два сельских клуба, шесть сельских библиотек, шесть магазинов, отделение связи «Почта России», крестьянское фермерское хозяйство.