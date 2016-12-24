В Ялге оборудуют новый пешеходный переход

Администрация Саранска со ссылкой на свою же Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства сообщает, что в конце июля по ул. Пионерская в р.п. Ялга будет оборудован новый пешеходный переход - в районе остановки общественного транспорта «Эскпоцентр».



Здесь запланированы работы по установке дорожных знаков, в том числе на г-образной опоре, сооружению искусственных дорожных неровностей и нанесению дорожной разметки «Пешеходный переход».



Отмечается, что работы выполняются по просьбам жителей города - для безопасности пешеходов при пересечении проезжей части дороги.