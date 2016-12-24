В МГУ им. Н. П. Огарева создают оригинальные рецепты сыра и колбасы

Преподавателями и студентами МГУ им. Н. П. Огарева созданы оригинальные рецепты натурального мягкого сыра с шамбалой и варено-копченой колбасы с добавлением сушеного сельдерея. Эти продукты обладают оригинальным вкусом и запахом и обогащены пищевыми волокнами, витаминами, калием, магнием, натрием и железом.

В работе над рецептурой сыра ученые совместили все традиции черкесской кухни с инновационными технологиями. По традиционному рецепту изготовленный сыр обладает неповторимым ароматом и нежной текстурой, а благодаря добавлению приправы он приобретает особый вкусовой акцент. Сыр производится из цельного молока, соли и семян пажитника, в качестве закваски используется молочная сыворотка.

Важный компонент в варено-копченой колбасе ученых МГУ им. Н. П. Огарева - сушеный сельдерей. Его использование повышает пищевую ценность готового продукта: увеличивает содержание важных нутриентов, в том числе пищевых волокон.

«Одно из приоритетных направлений Мордовского госуниверситета - развитие школьного питания. Поэтому в нашем вузе сотрудниками кафедры технологии производства и переработки с/х продукции аграрного института МГУ им. Н. П. Огарева проводится активная работа по модернизации известных рецептов в сторону улучшения и увеличения полезных свойств пищевых продуктов. Подобные разработки - вклад в развитие здорового поколения», - отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

Рецептуры созданы учеными в рамках стратегического проекта «СМАРТ АГРО» программы Минобрнауки «Приоритет 2030».