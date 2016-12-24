В Саранске полицейские отыскали пропавшего пациента больницы

Как сообщает МВД по РМ, 29 июня в дежурную часть саранского отдела полиции обратилась родственница 71-летнего местного жителя с заявлением о его исчезновении. Пожилой мужчина днем 28 июня вышел из здания Мордовской республиканской центральной клинической больницы и не вернулся домой.

На поиски пропавшего был ориентирован личный состав городской полиции. Поисковые мероприятия с участием, в том числе, неравнодушных граждан проводились круглосуточно.

3 июля полицейские обнаружили исчезнувшего пенсионера в лесном массиве Пролетарского района. Обессилевший мужчина лежал на траве - из-за отсутствия еды и питья, а также жары, он не мог подняться и самостоятельно идти.

Сотрудники полиции экстренно доставили пожилого человека в медицинское учреждение, где ему провели необходимую терапию, и через некоторое время его состояние улучшилось.

В информации МВД отмечается, что в настоящий момент жизни спасенного ничего не угрожает.

Житель Саранска выразил глубокую признательность спасшим его сотрудникам полиции за неравнодушие, сострадание, оперативность и готовность прийти на помощь.