В Саранске на улицах установили свыше 500 современных светодиодных светильников

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
О проведенных в столице Мордовии работах по модернизации наружного освещения в телеграм сообщил мэр Саранска Игорь Асабин. По информации градоначальника, в настоящее время завершены работы по первому этапу.
«Подрядной организацией ООО «Квант» установлено свыше 500 штук современных светодиодных светильников: на Юго-Западном шоссе, по ул. Р. Люксембург и ул. Красноармейская.
Заменены аварийные опоры.
Неизолированный провод длиной 1 км. заменен на СИП (cамонесущий изолированный провод)».
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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