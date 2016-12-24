В Саранске на улицах установили свыше 500 современных светодиодных светильников

О проведенных в столице Мордовии работах по модернизации наружного освещения в телеграм сообщил мэр Саранска Игорь Асабин. По информации градоначальника, в настоящее время завершены работы по первому этапу.

«Подрядной организацией ООО «Квант» установлено свыше 500 штук современных светодиодных светильников: на Юго-Западном шоссе, по ул. Р. Люксембург и ул. Красноармейская.

Заменены аварийные опоры.

Неизолированный провод длиной 1 км. заменен на СИП (cамонесущий изолированный провод)».