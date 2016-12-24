В Лямбире завершается благоустройство общественного пространства

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» идет благоустройство центра Лямбиря. В прошлом году проект стал победителем рейтингового голосования, и несколько месяцев назад рабочие приступили к преображению парка по ул. Ленина.

После завершения всех работ в центре Лямбиря появятся три благоустроенные зоны - Аллея Славы, детская игровая площадка и зона отдыха с лавочками и парковыми качелями. На данный момент уложили 870 м2 брусчатки, обновили поребрики, провели асфальтобетонные работы, положили бесшовное резиновое покрытие. Кроме того, установлен детский игровой комплекс, скамейки и урны. Работы выполнены практически на 90%.

Осталось провести освещение, поставить большую лавочку и качели, а также выполнить озеленительные работы. Рядом с детской площадкой появится игровой элемент «Лошадка», олицетворяющий символ села.

Это пространство станет центром притяжения жителей Лямбиря и его гостей.