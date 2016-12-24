В Лямбире завершается благоустройство общественного пространства

«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» идет благоустройство центра Лямбиря. В прошлом году проект стал победителем рейтингового голосования, и несколько месяцев назад рабочие приступили к преображению парка по ул. Ленина.
После завершения всех работ в центре Лямбиря появятся три благоустроенные зоны - Аллея Славы, детская игровая площадка и зона отдыха с лавочками и парковыми качелями. На данный момент уложили 870 м2 брусчатки, обновили поребрики, провели асфальтобетонные работы, положили бесшовное резиновое покрытие. Кроме того, установлен детский игровой комплекс, скамейки и урны. Работы выполнены практически на 90%.
Осталось провести освещение, поставить большую лавочку и качели, а также выполнить озеленительные работы. Рядом с детской площадкой появится игровой элемент «Лошадка», олицетворяющий символ села.
Это пространство станет центром притяжения жителей Лямбиря и его гостей.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»