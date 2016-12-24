В Татарстане провели праздник мордовской культуры «Валда шинясь»

В селе Кильдюшево Тетюшского района Республики Татарстан провели ежегодный праздник мордовской культуры «Валда шинясь» («Светлый день»). Мероприятие собрало более 3 тысяч гостей из разных уголков России, среди которых была и делегация из Мордовии.



В этом году «Валда шинясь» посвящен Году семьи, поэтому на празднике особое внимание уделялось семейным ценностям. Торжество началось с театрализованного пролога «Молодая семья - рассвет жизни», которая познакомила зрителей с традициями мордовской свадьбы.



В концерте приняли участие фольклорный ансамбль «Келу», театр песни «Росичи», артисты Мордовской государственной филармонии, фольклорно-этнографический ансамбль «Ламзурь», этно-арт-театр «Варма», а также коллективы из Татарстана и других регионов России.



На празднике работала ярмарка, где были представлены предметы народного творчества. Гости смогли окунуться в атмосферу уникальной мордовской культуры, попробовать национальные блюда, попробовать себя в спортивных соревнованиях и мастер-классах.