ЕГЭ-2024: лучшее качество обучения показал Республиканский лицей для одаренных детей

Глава Мордовии Артём Здунов 1 июля обсудил предварительные результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с первым вице-премьером Галиной Лотвановой и министром образования республики Еленой Солдатовой.

Единые государственные экзамены в республике сдавали 2902 человека, из них 2763 – выпускники этого года. Как подчеркнула Елена Солдатова, работа по обеспечению безопасности и комфортного пребывания детей в пунктах сдачи ЕГЭ была организована слаженно. К проведению экзаменов были привлечены общественные наблюдатели, работал Республиканский ситуационно-информационный центр для осуществления онлайн-видеонаблюдения (на базе Центра «Педагог 13»). Выявлено 8 случаев нарушения требований порядка проведения ГИА, результаты этих выпускников аннулированы без права пересдачи в этом году.

Увеличился средний балл по математике и предметам естественно-научного профиля. 16 человек получили на ЕГЭ 100 баллов (в прошлом году таких результатов было семь).

Лучшее качество обучения по итогам всех экзаменов, как отметила Галина Лотванова, показал Республиканский лицей для одаренных детей.

В этом году у выпускников появилось право пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов. Как сообщила Елена Солдатова, сделать это можно будет 4 и 5 июля.

Напомним, с инициативой разрешить пересдачу ЕГЭ выступил Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию.