В мордовскую колонию пытались переправить гашиш в шоколадных батончиках

В исправительной колонии № 7 УФСИН по РМ предотвращена попытка доставки наркотических средств.

Как сообщает ведомство, при реализации оперативной информации сотрудниками УФСИН по РМ совместно с оперативниками регионального МВД при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 8 годам лишения свободы, было обнаружено и изъято наркотическое вещество гашиш массой 6,14гр.

Запрещенный «гостинец» был искусно «имплантирован» в шоколадные батончики - наркотик удалось обнаружить с помощью служебной собаки.

По данным МВД по РМ, посылка с секретом предназначалась для 32-летнего заключенного - наркотик мужчина заказал для личного употребления. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности отправителя запрещенных веществ.