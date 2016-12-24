В мордовскую колонию пытались переправить гашиш в шоколадных батончиках

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В исправительной колонии № 7 УФСИН по РМ предотвращена попытка доставки наркотических средств.
Как сообщает ведомство, при реализации оперативной информации сотрудниками УФСИН по РМ совместно с оперативниками регионального МВД при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 8 годам лишения свободы, было обнаружено и изъято наркотическое вещество гашиш массой 6,14гр.
Запрещенный «гостинец» был искусно «имплантирован» в шоколадные батончики - наркотик удалось обнаружить с помощью служебной собаки.
По данным МВД по РМ, посылка с секретом предназначалась для 32-летнего заключенного - наркотик мужчина заказал для личного употребления. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности отправителя запрещенных веществ.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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