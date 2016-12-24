В Чувашии прошел Фестиваль мордовского народного творчества

В селе Напольное Чувашской Республики состоялся Фестиваль мордовского народного творчества «Арта» («Возрождение»). Он был посвящен истории, национальным языкам мокша и эрзя, этнической культуре мордовского народа.

Гости праздника дегустировали блюда мордовской кухни, знакомились с предметами декоративно-прикладного творчества и быта. На фестивале прошли выступления национальных творческих коллективов, а также спортивные состязания.

В составе делегации Мордовии фестиваль посетили депутаты Госсобрания РМ Владимир Голубев и Владимир Кабаев.

«Радует, что мордовские языки, культурные традиции поддерживаются и развиваются в Чувашии. Желаю счастья представителям мордовского народа. Все мы – жители одной большой страны под названием Россия», – отметил Владимир Голубев на торжественном мероприятии.

Фестиваль мордовского народного творчества «Арта» («Возрождение») проведен в рамках реализации государственной национальной политики при финансовой поддержке ФАДН России.