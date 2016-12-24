В Чувашии прошел Фестиваль мордовского народного творчества

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
В селе Напольное Чувашской Республики состоялся Фестиваль мордовского народного творчества «Арта» («Возрождение»). Он был посвящен истории, национальным языкам мокша и эрзя, этнической культуре мордовского народа.
Гости праздника дегустировали блюда мордовской кухни, знакомились с предметами декоративно-прикладного творчества и быта. На фестивале прошли выступления национальных творческих коллективов, а также спортивные состязания.
В составе делегации Мордовии фестиваль посетили депутаты Госсобрания РМ Владимир Голубев и Владимир Кабаев.
«Радует, что мордовские языки, культурные традиции поддерживаются и развиваются в Чувашии. Желаю счастья представителям мордовского народа. Все мы – жители одной большой страны под названием Россия», – отметил Владимир Голубев на торжественном мероприятии.
Фестиваль мордовского народного творчества «Арта» («Возрождение») проведен в рамках реализации государственной национальной политики при финансовой поддержке ФАДН России.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»