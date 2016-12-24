В музее Эрьзи откроется выставка Юлии Кузнецовой «Собирая цвет»

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4 июля в главном здании музея Эрьзи начнет работу выставка «Собирая цвет» художника из Самары Юлии Кузнецовой.
В экспозиции будет представлено более 50 работ. Любимые темы в творчестве Юлии Кузнецовой – это натюрморты в классическом исполнении и сложные натюрморты, переходящие в пейзажи. Юлия пишет природу и архитектуру любимого города, изображает сюжеты старой Самары.
На картинах главным героем является цвет, что и отражено в названии выставки.
Работы Юлии Кузнецовой хранятся в Тольяттинском художественном музее, Калужском художественном музее, Музее имени С.Д. Эрьзи, Музейно-выставочном комплексе «Самара космическая» и в частных коллекциях России и зарубежья.
Официальное открытие выставки с участием автора запланировано на 18 июля.
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