В музее Эрьзи откроется выставка Юлии Кузнецовой «Собирая цвет»

4 июля в главном здании музея Эрьзи начнет работу выставка «Собирая цвет» художника из Самары Юлии Кузнецовой.

В экспозиции будет представлено более 50 работ. Любимые темы в творчестве Юлии Кузнецовой – это натюрморты в классическом исполнении и сложные натюрморты, переходящие в пейзажи. Юлия пишет природу и архитектуру любимого города, изображает сюжеты старой Самары.

На картинах главным героем является цвет, что и отражено в названии выставки.

Работы Юлии Кузнецовой хранятся в Тольяттинском художественном музее, Калужском художественном музее, Музее имени С.Д. Эрьзи, Музейно-выставочном комплексе «Самара космическая» и в частных коллекциях России и зарубежья.

Официальное открытие выставки с участием автора запланировано на 18 июля.