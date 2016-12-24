Мордовия вошла в число лидеров по доле выданных «Пушкинских карт»

Такие данные привела Министр культуры России Ольга Любимова в ходе прошедшего на ВДНХ пленарного заседания, посвященного реализации программы «Пушкинская карта».



«Лидерами по доле выданных карт от потенциала региона стали Чувашская Республика (99,8%), Оренбургская область (95,9%), Республика Татарстан (94,9%), Нижегородская (93,3%) и Костромская (93,1%) области, Республика Удмуртия (91,8%), Архангельская (91,7%) и , Тульская (91%) области, Республика Мордовия (90,7%), Пензенская область (90,5%)», — отметила Ольга Любимова.



Пушкинскую карту в стране получили уже более 10 миллионов молодых людей. Это 74% от общего числа россиян в возрасте от 14 до 22 лет.

Наибольший интерес у целевой аудитории вызывает кино - на показы национальных фильмов молодежь приобрела 27,4 млн билетов. На втором месте по количеству проданных билетов театральные постановки – 13 млн билетов. Третье место делят экспозиции музеев и мероприятия, организуемые дворцами культуры и клубами.



