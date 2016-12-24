В рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в Мордовии развивается добровольческое движение. С января по март 2024 года в волонтерской деятельности приняли участие свыше 16 тысяч человек.

В республике осуществляют свою деятельность добровольческие организации, крупнейшей из которых является Ресурсный центр добровольчества на базе МГУ им. Н.П. Огарева. Также ресурсные центры открыты на базе Рузаевского и Ковылкинского районов (центр «серебряного волонтерства»). В регионе работает региональный штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, объединяющий неравнодушных людей республики. Кроме того, волонтеры оказывают содействие фонду «Защитники Отечества».

Весной 2024 года волонтеры принимали активное участие в организации голосования за благоустройство общественных пространств, которое проходило в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Они демонстрировали горожанам проекты, отвечали на вопросы и помогали всем желающим проголосовать.

Кроме того, было организовано волонтерское сопровождение многих мероприятий – Всемирного фестиваля молодежи, Чемпионата России по мотогонкам на льду, Кубка Мордовии «Легенды Спидвея», Фестиваля «Действуй» и других.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» реализуются практики поддержки добровольчества. Добровольцы Мордовии также повышают свою квалификацию. Для координаторов волонтеров организовываются различные курсы, лекции и обучающие программы по работе в этой сфере.

Также ежегодно регион принимает участие во Всероссийском конкурсе поддержки добровольчества «Регион добрых дел», в 2024 году итоги конкурса будут подведены в конце июня.