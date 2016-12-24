Делегация из Мордовии с культурной миссией прибыла в Каланчак

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
25 июня в подшефный Мордовии Каланчак с культурной миссией прибыла делегация из республики. В ее состав вошли 13 человек. Возглавила делегацию Министр культуры Мордовии Светлана Баулина.
Телеграм-канал «Херсонский Городовой» отмечает, что гостей встретили у дверей местной Администрации с хлебом и солью.
В ближайшие дни специалисты из республики будут делиться с коллегами своим опытом в области культуры. Представители Минкульта РМ и Мордовской государственной филармонии проведут в Каланчаке обучающие мероприятия. Также местных жителей ждут концерты от артистов из шефа-региона.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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