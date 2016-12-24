Мордовский драмтеатр откроет Первый летний фестиваль национальных театров России

28-30 июня в Суздале пройдет Первый летний фестиваль национальных театров России. Он продлится два дня и соберет театральные труппы из разных регионов России. Основной площадкой станет Владимиро-Суздальский музей-заповедник, актеры будут играть в естественных декорациях музеев, без установки сцены.

Почетное право открывать фестивальную программу получил Мордовский национальный драматический театр. Саранские актеры в интерьерах Музея деревянного зодчества продемонстрируют сценическую реконструкцию эрзянских и мокшанских свадебных обрядов «Традиции предков».