Мордовский драмтеатр откроет Первый летний фестиваль национальных театров России

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
28-30 июня в Суздале пройдет Первый летний фестиваль национальных театров России. Он продлится два дня и соберет театральные труппы из разных регионов России. Основной площадкой станет Владимиро-Суздальский музей-заповедник, актеры будут играть в естественных декорациях музеев, без установки сцены.
Почетное право открывать фестивальную программу получил Мордовский национальный драматический театр. Саранские актеры в интерьерах Музея деревянного зодчества продемонстрируют сценическую реконструкцию эрзянских и мокшанских свадебных обрядов «Традиции предков».
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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