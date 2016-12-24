Поздравление Главы Мордовии с Днем работников статистики

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Уважаемые работники государственной статистики по Республике Мордовия!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Статистика – важнейший инструмент в работе органов государственной власти. На ваших данных базируется стратегия социально-экономического развития Мордовии.
Показатели статистки служат основой для принятия взвешенных и эффективных управленческих решений на всех уровнях. По ним мы отслеживаем динамику развития ключевых отраслей, выявляем проблемные точки и определяем приоритетные направления работы.
Благодарю вас за высокий профессионализм и ответственность. Желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
С праздником!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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