Поздравление Главы Мордовии с Днем работников статистики

Уважаемые работники государственной статистики по Республике Мордовия!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Статистика – важнейший инструмент в работе органов государственной власти. На ваших данных базируется стратегия социально-экономического развития Мордовии.

Показатели статистки служат основой для принятия взвешенных и эффективных управленческих решений на всех уровнях. По ним мы отслеживаем динамику развития ключевых отраслей, выявляем проблемные точки и определяем приоритетные направления работы.

Благодарю вас за высокий профессионализм и ответственность. Желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

С праздником!

Глава Республики Мордовия А. Здунов