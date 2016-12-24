В Зубово-Полянском районе построят новый храм

В праздник Святой Троицы в селе Покровские Селищи Зубово-Полянского района республики прошла торжественная церемония закладки камня в основание Троицкого собора Свято-Варсонофиевского женского монастыря.

Почти три века назад мокшане всех окрестных сел приняли православие, а селищенские жители первыми построили здесь две церкви. От одной из них - Покровской - село и получило свое современное название.

К крестному ходу присоединились сотни прихожан. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий вместе с Епископом Краснослободским и Темниковским Климентом провели чин на основание храма. На месте будущего Престола нового храма установили деревянный крест и камень.

Было отмечено, что собор будет построен с применением современных энергосберегающих технологий, экологичных материалов. В храме будет своя котельная, теплый пол и уникальное убранство.