В селе Вадовские Селищи прошел национально-фольклорный праздник «Акша Келу»

В селе Вадовские Селищи Зубово-Полянского района 23 июня прошел национально-фольклорный праздник «Акша Келу» (Белая береза). Гостей ждало настоящее погружение в мир мокшанской культуры и традиций.

Торжества начались с праздничной литургии в Храме Покрова Пресвятой Богородицы. От имени Главы Мордовии Артёма Здунова к гостям и участникам с приветствием обратилась первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова. Она отметила, что праздник уже 20-й раз проводится в Вадовских Селищах. Он способствует укреплению, развитию наших национальных традиций, культуры, языка.

«И в этот день из разных уголков нашей необъятной Родины приезжают земляки, чтобы встретиться, чтобы сказать добрые слова друг другу и вспомнить те замечательные годы, которые провели здесь, на Зубово-Полянской земле. Дорогие друзья, в этот день хотелось бы сказать слова благодарности близким и родным ребят, которые защищают границы нашей Родины, которые на сегодняшний день на передовой. Спасибо и низкий поклон вам, матери, отцы, жены, дети, что вы поддерживаете наших бойцов», - сказала Галина Лотванова.

После церемонии открытия праздничные программы были продемонстрированы на нескольких площадках.

Сердцем мероприятия стала главная сцена «Акша келусь» тердьсыне ялганзон» («Акша келу» собирает друзей»). На ней прошло чествование жителей Зубово-Полянского муниципального района, тружеников предприятий, многодетных семей, семей военнослужащих, молодых специалистов, всех тех, кто внес значительный вклад в становление праздника, представителей трудовых династий. Прошло награждение победителей конкурса «Топ-5 лучших подворий» среди поселений района.

Зрители увидели вокально-хореографическую картину «Из истории праздника «Акша келу», большой гала-концерт с участием Мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина», Мордовской государственной филармонии, заслуженной артистки России Нины Марковой, лауреатов открытого Республиканского фестиваля современной национальной песни «Од вий», ансамбля песни «Поляне» из Зубово-Полянского района.

На мордовском подворье «Паронь арси азорхт» («Доброжелательные хозяева») можно было познакомиться с произведениями местных художественных промыслов и ремесел, продегустировать блюда национальной кухни.

Для любителей народных художественных промыслов работала ремесленная площадка «Машты кятть» («Умелые руки»). Мастера декоративно-прикладного искусства проводили мастер-классы.

Не забыли организаторы и о любителях спорта. На спортивной площадке «Тройцянь налхксемат» («Троицкие игры») прошли соревнования по традиционной мордовской (мокшанской) борьбе на поясах на приз Главы Республики Мордовия, показательные выступления спортсменов по универсальному бою (самбо, дзюдо, бокс), поднятие гири, армрестлинг, перетягивание каната, интерактивные национальные спортивные состязания.

Всех желающих ждали интересные и познавательные программы на площадках «Служить верой правдою», «Кунардонь пинге» («Старина»), «Кизонь таньф» («Вкус лета») - чайный фестиваль летних напитков, «Пуромома» («Землячество»).

Республиканский национально-фольклорный праздник «Акша Келу» в очередной раз продемонстрировал богатство и самобытность мордовской культуры, а также гостеприимство жителей Мордовии.