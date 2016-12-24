Обращение Главы Мордовии по случаю Дня памяти и скорби

Уважаемые жители Мордовии!



Сегодня, в День памяти и скорби, мы склоняем головы перед памятью миллионов наших соотечественников, чьи жизни унесла Великая Отечественная война.



На защиту Родины поднялся весь наш многонациональный народ. Мужество и героизм уроженцев Мордовии, их стойкость и самоотверженность на фронте и в тылу навсегда останутся для нас примером несгибаемой воли и безграничной любви к своей стране.



И сегодня, когда Россия вновь стоит на защите правды и справедливости, мы помним заветы наших отцов и дедов: быть сильными и едиными перед лицом любых угроз.



Вечная память героям! Вечная слава победителям!



Глава Республики Мордовия А. Здунов