Обращение Главы Мордовии по случаю Дня памяти и скорби

«С днем великой России!»
Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Уважаемые жители Мордовии!
Сегодня, в День памяти и скорби, мы склоняем головы перед памятью миллионов наших соотечественников, чьи жизни унесла Великая Отечественная война.
На защиту Родины поднялся весь наш многонациональный народ. Мужество и героизм уроженцев Мордовии, их стойкость и самоотверженность на фронте и в тылу навсегда останутся для нас примером несгибаемой воли и безграничной любви к своей стране.
И сегодня, когда Россия вновь стоит на защите правды и справедливости, мы помним заветы наших отцов и дедов: быть сильными и едиными перед лицом любых угроз.
Вечная память героям! Вечная слава победителям!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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