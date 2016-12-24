Обращение Главы Мордовии по случаю Дня памяти и скорби

Социум

Уважаемые жители Мордовии!

Сегодня, в День памяти и скорби, мы склоняем головы перед памятью миллионов наших соотечественников, чьи жизни унесла Великая Отечественная война.  

На защиту Родины поднялся весь наш многонациональный народ. Мужество и героизм уроженцев Мордовии, их стойкость и самоотверженность на фронте и в тылу навсегда останутся для нас примером несгибаемой воли и безграничной любви к своей стране. 

И сегодня, когда Россия вновь стоит на защите правды и справедливости, мы помним заветы наших отцов и дедов: быть  сильными и едиными перед лицом любых угроз.

Вечная память героям! Вечная слава победителям!

Глава Республики Мордовия      А. Здунов

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