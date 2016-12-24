В Мордовии появится мурал «Корни любви»

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Фестиваль Привожского федерального округа «ФормART» назвал победителей отборочного этапа. Ключевая тема работ в этом году была посвящена Году семьи в России.
Лидером по активности участников стала Самарская область, от которой поступило 38 заявок. На втором месте расположились Республика Татарстан и Республика Мордовия (по 30 заявок от каждого региона).
Лучшим от Мордовии на фестивале был признан эскиз Варвары Чиркуновой – «Корни любви».
Работы победителей нарисуют на зданиях до конца июля. После этого пройдет народное голосование, где выберут тройку лучших работ, а художники получат гранты на дальнейшее развитие.
Фестиваль стрит-арта «ФормART» проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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