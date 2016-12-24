В УФСИН России по РМ обсудили ресоциализацию осужденных

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия прошла рабочая встреча по вопросам оценки промежуточных итогов рессоциализации и проведения социальной и воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях региона.

В мероприятии приняли участие советник Главы Мордовии Елена Семелева и представители Центра занятости республики.

Как отмечается в информации ведомства, гости в сопровождении заместителя начальника Управления Ларисы Сергеенко посетили исправительные колонии № 4,5,7,10, где были проведены встречи с осужденными. В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с трудоустройством, предоставлением жилья и дополнительных мер поддержки гражданам после освобождения из мест лишения свободы. Кроме того, была доведена информация об имеющихся вакансиях и перечень необходимых для трудоустройства документов.

Также на совещании в административном здании Управления были рассмотрены проблемные вопросы с трудоустройством на территории Мордовии после освобождения граждан иностранных государств (лиц без гражданства), поиска работы для бывших заключенных с ограниченными возможностями здоровья.