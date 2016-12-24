В Саранске кошки дают гастроли без лицензии

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по РМ и Пензенской области, 19 июня в ходе контрольных мероприятий было установлено, что индивидуальный предприниматель в Саранске осуществляет деятельность по проведению культурно-зрелищных мероприятий с привлечением животных (выставка кошек «Страна Мурляндия») в ТРЦ «РИО» без специального разрешения (лицензии), дающего право на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях.
Кроме того, в Управление Россельхознадзора по РМ и Пензенской области не поступало уведомление от организатора о гастролях выставки кошек.
Как отмечают в ведомстве, осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях без лицензии недопустимо и влечет привлечение к ответственности в соответствии с КоАП РФ.
Организатору выставки кошек объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
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