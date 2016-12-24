В Мордовии пройдет фестиваль казачьей культуры

23 июня в селе Шишкеево Рузаевского района пройдет ежегодный фестиваль «Наурские щи».



В программе праздника казачьей культуры заявлен концерт фольклорных ансамблей, состязания казаков Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое», а также различные мастер-классы для взрослых и детей, работа сувенирной улицы, катания на лошадях и традиционные национальные угощения. И, конечно, всех желающих ждет главное блюдо - наурские щи.



Вход свободный. Начало в 11:00.