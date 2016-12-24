В Саранске ликвидировали нелегальный ломбард

В Ленинском районе Саранска представители прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства в кредитно-банковской сфере и выявили незаконную деятельность ломбарда.

По информации ведомства, саранский бизнесмен в одном из магазинов города под видом заключения договоров купли-продажи оказывал гражданам услуги по предоставлению потребительских займов под залог принимаемых вещей. В прокуратуре это оценили как завуалированную деятельность ломбарда.

Прокурором района было возбуждено дело об административном правонарушении за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов. По нему предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Кроме того, в суд направлен иск о прекращении незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов.