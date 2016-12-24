В районах Мордовии продолжают открываться фотовыставки «Семья. Отечество. Герои»

Проект стартовал в республике по инициативе филиала фонда «Защитники Отечества». Он посвящен семьям ветеранов спецоперации и реализуется в рамках Года семьи.



По информации фонда, в Краснослободском районе фотовыставка с портретами героев разместилась в фойе районного дома культуры. На торжественном открытии выступил социальный координатор фонда, ветеран СВО Иван Волков.

«Важными задачами фонда «Защитники Отечества» являются сохранение исторической правды и патриотическое воспитание подрастающего поколения, - сказал он. – Фотопроект направлен на это. Спасибо семьям за воспитание героев, которые в трудный для Родины час отправились на защиту ее интересов!»



Также на торжественном мероприятии были вручены медали «За отвагу». Их получил ветеран Михаил Криворотов и мама погибшего участника СВО Сергея Полозова, Татьяна Ивановна. Для всех участников с праздничной программой выступили работники районного Дома культуры.



Также фотовыставка открылась в Большеберезниковском районе. Она разместилась на базе районного культурно-досугового центра. В проекте приняли участие восемь семей погибших участников СВО. Каждый снимок сопровождает информация о воине и его семье. В завершении выставки сотрудники дома культуры организовали небольшой концерт.