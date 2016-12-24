Более 800 семей Мордовии получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала

Такие данные приводятся в информации регионального отделения Социального фонда России. Также отмечается, что ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до 3 лет входит в тройку наиболее востребованных у семей Мордовии направлений для распоряжения материнским капиталом.

В 2023 году на данную меру социальной поддержки региональное отделение СФР перечислило более 99 миллионов рублей, с начала этого года — свыше 46 миллионов рублей. Сегодня в республике ее получают более 800 семей.

Получить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на детей до 3 лет могут семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения, который действует в регионе проживания. В Мордовии это — 13 135 рублей. Следовательно, для установления выплаты доход на одного члена семьи должен быть менее 26 270 рублей.

При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты составляет 12 898 рублей, что соответствует прожиточному минимуму на ребенка в республике.

«На сегодняшний день в Мордовии выплату из средств материнского капитала получают 826 семей. Ранее она полагалась только на второго ребенка в семье, но с 2023 года выплату можно оформить на любого малыша в возрасте до 3 лет», — отметил управляющий отделением СФР по Республике Мордовия Владимир Василькин.

Обратиться за выплатой родители могут в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если подать заявление до достижения малышом 6-месячного возраста, то выплата будет установлена с месяца рождения ребенка, если позднее — выплату назначат с месяца обращения.

Заявление можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или любой клиентской службе ОСФР по Республике Мордовия.

Выплата назначается на 12 месяцев. По истечении этого времени если семья решила и дальше таким образом расходовать материнский капитал, необходимо снова подать заявление.