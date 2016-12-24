Мордовский краеведческий музей покажет правильное кино

С июня по август 2024 года в регионах России проходит III этап Международного фестиваля правильного кино, приуроченный к празднованию Дня России.

Организатор фестиваля - Музей Победы. Мордовский краеведческий музей имени И.Д. Воронина как участник международного проекта «Территория Победы» проведет на своей площадке публичные бесплатные показы документальных отечественных фильмов различных жанров.

Расписание кинопоказов в музее имени И.Д. Воронина:

19 июня в 10:00 - документальный фильм «Вначале было дело, или История русской промышленности. Русский фарфор» 6+

3 июля в 10:00 - документальный фильм «Скрытые фигуры» 16+

3 июля в 10:30 - документальный фильм «Скрытые фигуры. Рельсовая война» 16+

10 июля в 10:00 - документальный фильм «Вначале было дело, или История русской промышленности. Империя Демидовых» 6+

10 июля в 10:30 - документальный фильм «Вначале было дело, или история русской промышленности. Из крепостных - в капиталисты» 6+

17 июля в 10:00 - анимационный фильм «Тайная комната» 0+

Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (8432) 39-14-96, 39-14-97.