Мордовский краеведческий музей покажет правильное кино

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С июня по август 2024 года в регионах России проходит III этап Международного фестиваля правильного кино, приуроченный к празднованию Дня России.
Организатор фестиваля - Музей Победы. Мордовский краеведческий музей имени И.Д. Воронина как участник международного проекта «Территория Победы» проведет на своей площадке публичные бесплатные показы документальных отечественных фильмов различных жанров.
Расписание кинопоказов в музее имени И.Д. Воронина:
19 июня в 10:00 - документальный фильм «Вначале было дело, или История русской промышленности. Русский фарфор» 6+
3 июля в 10:00 - документальный фильм «Скрытые фигуры» 16+
3 июля в 10:30 - документальный фильм «Скрытые фигуры. Рельсовая война» 16+
10 июля в 10:00 - документальный фильм «Вначале было дело, или История русской промышленности. Империя Демидовых» 6+
10 июля в 10:30 - документальный фильм «Вначале было дело, или история русской промышленности. Из крепостных - в капиталисты» 6+
17 июля в 10:00 - анимационный фильм «Тайная комната» 0+
Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (8432) 39-14-96, 39-14-97.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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