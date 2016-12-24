На выставке «Россия» пройдет мордовский национальный праздник «Шумбрат»

Культура

19 июня на главной уличной сцене  международной выставки-форума «Россия» состоится мордовский национальный праздник «Шумбрат».

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, на главной сцене ВДНХ выступят  артисты мордовского землячества Москвы, группа «САДко», ансамбль песни и танца «Умарина», фольклорный ансамбль «Келу»,  фольклорный ансамбль «Торама» и другие коллективы и солисты  Мордовской государственной филармонии.

Этно-арт-театр «Варма» покажет авторские коллекции костюмов, созданные на основе традиционной одежды мордвы с эффектными сочетаниями фактур и аксессуаров. Всех желающих на мастер-классах ознакомят с искусством резьбы по дереву, вышивки, бисероплетения, лозаплетения и др.

На празднике будет масштабное театрализованное  шествие - хоровод национальных коллективов Республики Мордовия и мордовского землячества Москвы, в котором смогут принять участие все посетители.

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