На выставке «Россия» пройдет мордовский национальный праздник «Шумбрат»

19 июня на главной уличной сцене международной выставки-форума «Россия» состоится мордовский национальный праздник «Шумбрат».

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, на главной сцене ВДНХ выступят артисты мордовского землячества Москвы, группа «САДко», ансамбль песни и танца «Умарина», фольклорный ансамбль «Келу», фольклорный ансамбль «Торама» и другие коллективы и солисты Мордовской государственной филармонии.

Этно-арт-театр «Варма» покажет авторские коллекции костюмов, созданные на основе традиционной одежды мордвы с эффектными сочетаниями фактур и аксессуаров. Всех желающих на мастер-классах ознакомят с искусством резьбы по дереву, вышивки, бисероплетения, лозаплетения и др.

На празднике будет масштабное театрализованное шествие - хоровод национальных коллективов Республики Мордовия и мордовского землячества Москвы, в котором смогут принять участие все посетители.