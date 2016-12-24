Ансамбль «Торама» выступил на летнем московском фестивале

Фольклорный ансамбль «Торама» выступил на масштабном летнем фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!». В программу выступлений на пяти площадках вошли лучшие композиции из репертуара коллектива в жанре фольклора, эрзянские и мокшанские песни и наигрыши, многоголосное пение. Зрители познакомились со звучанием гарзи, нюди, поучаствовали в мастер-классах по игре на шумовых инструментах.



Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня и продлится 100 дней - до 8 сентября. Он охватывает 600 площадок и около 25 млн человек. Среди мероприятий - музыкальные концерты, кинопоказы, лекции, кулинарные мастер-классы, спортивные и танцевальные занятия, художественные выставки и многое другое.