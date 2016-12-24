В Центре знаний «Машук» презентовали проекты по развитию родительских сообществ

С 11 по 14 июня в Центре знаний «Машук» прошел образовательный форум «Родители со знанием», посвященный развитию родительского участия в воспитании и обучении детей. В мероприятии приняли участие более 140 представителей родительских комитетов, классных руководителей, советников директоров по воспитанию школ и колледжей, представителей региональных органов исполнительной власти в сфере образования, участников конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и представителей семейного сообщества Движения Первых «Родные-Любимые».

Целью программы стало обсуждение позитивного семейного опыта воспитания детей и сотрудничества родителей со школами, повышение компетенций родителей в области создания устойчивых и эффективных родительских сообществ. Организаторами мероприятия выступили Центр знаний «Машук», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское общество «Знание», АНО «Россия – страна возможностей», Движение Первых, Российский детско-юношеский центр, Центр просветительских инициатив, Всероссийский детский центр «Орленок».

«Родители и школа – два ключевых участника в процессе воспитания ребенка, которым необходимо работать слаженно. Форум «Родители со знанием» в Центре знаний «Машук» стал той платформой, где родители, педагоги, эксперты и представители власти смогли обсудить и скоординировать форматы совместной работы и обменяться лучшими воспитательными практиками. Уверен, что предложенные по итогам форума инициативы будут востребованы в образовательных учреждениях России и помогут родительскому активу, школам и государству масштабировать совместные усилия в области воспитания подрастающих поколений», – сказал генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.

Отметим, что сегодня в России родительские сообщества приобретают роль полноправных соавторов решений в сфере образования и воспитания детей. Родители школьников внимательно следят за учебным процессом и стремятся помочь в его организации, а родительские комитеты в любой школе стали важными помощниками учителей в организации мероприятий и решении определенных вопросов. Налаживание этой работы и стало ключевой темой образовательной программы «Родители со знанием».

«В Центре знаний «Машу» мы собрали родительское сообщество для того, чтобы обсудить, как родительскому активу доносить свои инициативы до представителей региональных органов власти, как эффективно взаимодействовать с педагогами и выстраивать совместную воспитательную работу. Мы рассказали родителям о том, как использовать ту широкую палитру возможностей, проектов и конкурсов, которые предоставляют федеральные платформы и организации для российских семей с пользой как для самих родителей, так и для детей. Итогом работы стали яркие предложения от участников, которые в дальнейшем будут использованы для развития работы родительских комитетов и воспитательной системы в целом», – рассказала директор Департамента по работе с образовательными организациями Российского общества «Знание» Альбина Бикбулатова.

Перед участниками выступили федеральные эксперты из сферы образования и профильных организаций. Слушателей мероприятия интересовали такие вопросы, как гармонично и эффективно решить проблему трансформации духовных ценностей современного общества, и как на эти процессы могут повлиять государство и общественные организации.

«Конкурс «Это у нас семейное» объединяет максимально активных, вовлеченных людей, которые не только принимают участие в мероприятиях, направленных на укрепление семьи и продвижение традиционных ценностей, но и организуют движения и выступают с общественно полезными инициативами. На форуме «Родители со Знанием» участники уже обсудили проект горизонтального наставничества. У президентской платформы «Россия – страна возможностей» есть программы наставничества, но вертикального, когда более опытный наставник обучает своего подопечного. Формат, когда мамы и папы учатся друг у друга, нам кажется очень перспективным», – сказала заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Заместитель директора Росдетцентра – руководитель Учебного центра Геннадий Киреченков отметил: «Для воспитания одного ребенка нужны усилия всей деревни. В этой африканской мудрости заложена очень правильная и глубокая мысль, которая является основой для выстраивания эффективной воспитательной системы на любом уровне: от школы до страны. И здесь первоочередное значение имеет коммуникация между школой и родителями. Мы – родители-общественники – являемся участниками образовательного процесса, даем свой опыт, помогаем им выстраивать коммуникацию между родителями и школой. Это наша образовательная миссия».

В финальный день образовательного форума были созданы проектные команды участников, которые презентовали сформированные за время обучающей программы инициативы. Так, участники одной из групп предложили наладить тесное взаимодействие родительского сообщества с Российским обществом «Знание». Активисты из числа родителей предложили сформировать пул амбассадоров в школах России, главной целью работы которого станет создание центров по обучению лекторов. Из других предложенных идей – развитие системы наставничества родителей при помощи цифровых платформ и чат-ботов, профориентация школьников с помощью проведения творческих мероприятий на предприятиях региона.