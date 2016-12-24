В Музей мордовской народной культуры поступило новое оборудование

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» Музей мордовской народной культуры оснастят новым комплексом специализированного оборудования.

Современные технологии позволят сотрудникам музея реализовывать интересные проекты, организовывать новые вставки и создадут комфортные условия для осмотра экспозиции, привлекая тем самым большее число посетителей.

Работы в музее уже идут. В настоящий момент заменены подиумы постоянной экспозиции, монтируется система климат-контроля. Осуществлена поставка части технических средств: многофункциональных устройств, ноутбуков, телевизора и стоек под него. Для проведения мастер-классов по живописи и графике теперь имеются мольберты.

В ближайшее время в выставочных залах разместят вертикальные и горизонтальные витрины с подсветкой, мобильные системы для экспонирования, в том числе подставки из оргстекла для малогабаритных предметов искусства, стеллажи для открытого хранения.

Кроме выставочного, в музее появится и мультимедийное оборудование. Эффективность музейных занятий повысит проектор с возможностью проецировать изображение с любого устройства. С его помощью можно будет демонстрировать ролики, графики и таблицы. Сенсорный киоск с цифровым контентом дополнит материалы постоянной экспозиции и временных выставок, познакомит посетителей с историей мордвы, традиционными ремеслами и национальным костюмом.

Завершить техническое переоснащение планируется к 1 сентября 2024 года.