Жителей Мордовии приглашают присоединиться к Всероссийскому конкурсу «Читаем всей семьей». Для участия необходимо представить семейный видеоролик, в котором показано совместное чтение вслух художественного произведения на русском языке.



Прием работ уже идет и продлится включительно до 30 сентября 2024 года. Заполнить заявку можно на Yandex.forms



Жюри выберет 3 лучшие конкурсные работы в двух номинациях - «Проза» и «Поэзия». Объявление победителей запланировано на ноябрь 2024 года, награждение - декабрь 2024 года.



Все подробности можно узнать на сайте.



