«Приятно видеть такое отношение к бойцам»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
Жителей Мордовии приглашают присоединиться к Всероссийскому конкурсу «Читаем всей семьей». Для участия необходимо представить семейный видеоролик, в котором показано совместное чтение вслух художественного произведения на русском языке.
Прием работ уже идет и продлится включительно до 30 сентября 2024 года. Заполнить заявку можно на Yandex.forms
Жюри выберет 3 лучшие конкурсные работы в двух номинациях - «Проза» и «Поэзия». Объявление победителей запланировано на ноябрь 2024 года, награждение - декабрь 2024 года.
Все подробности можно узнать на сайте.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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