Жителей Мордовии приглашают присоединиться к Всероссийскому конкурсу «Читаем всей семьей»

Культура

Жителей Мордовии приглашают присоединиться к Всероссийскому конкурсу «Читаем всей семьей». Для участия необходимо представить семейный видеоролик, в котором показано совместное чтение вслух художественного произведения на русском языке. 

Прием работ уже идет и продлится включительно до 30 сентября 2024 года. Заполнить заявку можно на Yandex.forms  

Жюри выберет 3 лучшие конкурсные работы в двух номинациях -  «Проза» и «Поэзия». Объявление победителей запланировано  на ноябрь 2024 года, награждение - декабрь 2024 года.

Все подробности можно узнать на сайте.

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