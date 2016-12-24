Скрипка уроженца Саранска завоевала Гран-при профессионального конкурса

Скрипка мастера Павла Тришева, уроженца Саранска, завоевала Гран-при пятого профессионального конкурса отечественных мастеров.



Состязание прошло в рамках масштабного Всероссийского фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки», организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



По результатам «слепых прослушиваний» скрипка Павла Тришева «Кармен» получила высшую награду. Ещё одна его скрипка «Ария» заняла III место. Инструмент «Ария» уже действующий, на нем играет артистка Саранского городского ансамбля скрипачей.



Павел Тришев неоднократно подтверждал свое мастерство. В 2022 году на аналогичном конкурсе его скрипка «София» заслужили два первых места и Гран-при. В начале этого года сразу три инструмента мастера завоевали награды I Всероссийского открытого конкурса в Москве, где за победу боролись 16 скрипок.

Интересно, что в процессе соревнований судьи оценивают инструмент исключительно по качеству его звучания, не зная, имя автора.