Благодаря нацпроекту студенты Мордовии могут стать успешными предпринимателями

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимательскому сообществу Мордовии. Для студентов региона организован обучающий семинар по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Встреча с будущими предпринимателями прошла в «Точке кипения». Мероприятие организовано в рамках совместного проекта центра «Мой бизнес», «Молодежи Мордовии» и одного из ведущих представителей банковского сектора.

Открытые диалоги с успешными предпринимателями республики позволяют учащимся осваивать финансовую грамотность и расширять карьерные возможности.

Первым гостем «Уроков бизнеса» стал Александр Ширяев. Бизнесмен, который был признан лучшим предпринимателем Мордови в прошлом году. Он рассказал студентам о личном опыте в бизнесе и дал ценные советы.

В свою очередь, руководитель ЦПП центра «Мой бизнес» Ольга Иванова проинформировала участников встречи о мерах государственной поддержки для малого и среднего бизнеса, которые предоставляются по нацпроекту. Студентам рассказали, что в центре все услуги бесплатные, а получателем может стать любой представитель бизнеса, зарегистрированный на территории Мордовии.

В дополнение, начальник управления продаж малому бизнесу одного из ведущих банков страны Наталья Пронина познакомила с обучающими акселерационными программами и возможностями для предпринимательской деятельности.