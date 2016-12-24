Постановка Мордовского национального театра отмечена на Международном фестивале финно-угорских народов

В Марий Эл завершился ХV Международный театральный фестиваль финно-угорских народов «Майатул». Вниманию жюри и публики было представлено 11 спектаклей профессиональных коллективов на национальных языках из разных регионов России. Фестиваль посетили около трех тысяч зрителей.



По результатам конкурса спектакль мордовского театра по пьесе Валентины Мишаниной «Побег из ада» о судьбе Героя Советского Союза, легендарного летчика Михаила Девятаева, получил спецприз за яркое воплощение героико-патриотической темы.



Постановка вызвала самый искренний отклик и у критиков, и у зрителей.



«Прекрасная, талантливая работа актеров. Герои пластичные, профессиональные, за ними интересно наблюдать. Хочу сказать спасибо огромное. Низкий поклон за этот спектакль!» - отметила московский критик, заведующая кабинетом драматических и национальных театров Союза театральных деятелей РФ Марина Корчак.