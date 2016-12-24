Музей Эрьзи посетили известные медийные персоны

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Константин Хабенский, Ирина Пегова, телеведущий и шоумен Андрей Малахов 6 июня посетили музей Эрьзи. Вместе с коллегами по творческому цеху они принимали участие в большой праздничной программе по случаю 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в Большом Болдино. Трансляция этого мероприятия велась по федеральным каналам.
Перед поездкой артисты вдохновились шедеврами из собрания главного музея Мордовии.
Для именитых посетителей экскурсию провела директор музея Людмила Нарбекова. В музее отмечают, что в ходе знакомства с экспозицией Ирина Пегова и Константин Хабенский не переставали восхищаться скульптурами – произведения Степана Эрьзи произвели на артистов театра и кино неизгладимое впечатление.
«Как прекрасно увидеть работы человека, поцелованного Богом!», – написал в книге почетных гостей Константин Хабенский.
«Что за чудо ваш музей! В день 225-летия со дня рождения Пушкина спасибо за предания старины и нового искусства», – написал Андрей Малахов в своем отзыве.
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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