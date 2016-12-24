ПМЭФ-2024: Мордовия и Вологодчина развивают сотрудничество

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
В Санкт-Петербурге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Мордовией и Вологодской областью. Подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Регионы уже сейчас активно взаимодействуют. Мордовия завозит из Вологды трубы, древесные плиты, минеральные удобрения, кондитерские изделия, бумагу и картон. Отгружает произведенные в республике портландцемент, медицинское оборудование, электропроводники и ряд продовольственных позиций.
В рамках соглашения предусмотрено развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного взаимодействия между субъектами. Это позволит увеличить взаимный товарооборот и активнее развивать кооперационные связи.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества»
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