Центральная детская библиотека Рузаевки станет модельной

«Революция чтения» - так после модернизации по модельному стандарту будет называться Центральная детская библиотека г. Рузаевки. По итогам конкурсного отбора проект получил финансовую поддержку в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Это уже четвертая библиотека «нового поколения» в Рузаевском районе.

Благодаря модернизации пространство библиотеки кардинально изменится. Оно станет современным и комфортным, удобным для образования и досуга. Здесь выделят 3 функциональные зоны, плавно перетекающие друг в друга.

Появятся новые залы: «ВоКруг чтения», «ЗнаниУм» и «ПроГород». В рамках проекта, разработанного Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры России, откроется «Лаборатория детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай». Книжный фонд библиотеки пополнят более 4 тысяч экземпляров новых книг.

Будет создано 11 компьютеризированных читательских мест с доступом в интернет. Прием и выдачу литературы автоматизируют. Для этого библиотеку оснастят RFID-оборудованием и системой ИРБИС 64. Также в фойе Центра культуры им. А.В. Ухтомского установят автоматизированный терминал книговыдачи/возврата до 130 книг. С его помощью пользователи смогут самостоятельно брать и возвращать литературу.

Модельная библиотека «Революция чтения» станет новой образовательной и профориентационной площадкой Рузаевки, где благодаря функциональному пространству и разнообразию информационных ресурсов каждый читатель сможет найти занятие по интересам.