В Пушкинский день в Саранске пройдут праздничные мероприятия

225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в столице Мордовии отметят праздничными мероприятиями.



6 июня в городском парке культуры и отдыха посетителей встретят актеры в образе героев произведений великого поэта. С 15:00 до 18:00 пройдут инсценировки по сказкам «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», повести «Барышня-крестьянка».

Также гостей ждут викторины, флешмобы, эстафеты, выступления детских музыкальных школ, школ искусств, солистов и творческих коллективов Дворца культуры Саранска. На танцевальной площадке будет воссоздана атмосфера пушкинской эпохи в интерактивной фотозоне.

На площади Тысячелетия перед Национальной библиотекой с 17:00 до 20:00 пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Пушкинская феерия». Программа включает тематические викторины, сказочный квест, различные мастер-классы, выступление артистов театра оперы и балета и многое другое.

В Доме культуры рабочего поселка Луховка в 12:00 начнется литературно-игровая программа «У каждого возраста свой Пушкин».

Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать здесь.



Напомним, указ президента России об установлении Пушкинского дня вышел в 1997 году, с тех пор великого писателя и поэта ежегодно чествуют в день его рождения, 6 июня.