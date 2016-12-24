В Инсаре открылся виртуальный концертный зал

В этом году в трех филиалах Мордовского краеведческого музея имени И.Д. Воронина благодаря национальному проекту «Культура» появятся виртуальные концертные залы. 3 июня виртуальный концертный зал открылся в Инсарском историко-краеведческом музее. Теперь шедевры мирового классического искусства станут ближе жителям города.



Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, первыми посетителями зала были ученики Инсарской школы № 2. Для них прошла трансляция концерта по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Ребята остались под впечатлением.



Как отмечается, показы в виртуальном концертном зале на площадке музея будут проходить ежемесячно.