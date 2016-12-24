В Саранске пройдет арт-фестиваль «Пушкинская феерия»

6 июня будет отмечаться Пушкинский день России – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В это день Национальная библиотека им. А.С. Пушкинка РМ приглашает всех жителей и гостей города на традиционный арт-фестиваль «Пушкинская феерия». С 17:00 до 20:00 на площади перед Национальной библиотекой развернется ряд тематических площадок.

На импровизированной сцене в 17:00 стартует литературно-музыкальная программа, а неподалеку расположится зона мастер-классов. Все желающие смогут пройти фотоохоту, посвященную жизни Пушкина, обучиться в школе дворянского этикета и постигнуть секреты пушкинской кухни, а также поучаствовать в викторинах и квестах.

Также для зрителей на арт-фестивале будут организованы экскурсии и тематическая фотозона.