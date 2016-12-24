В саранской Школе креативных индустрий прошел первый выпускной

«Мы гордимся нашим земляком»
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
«Первая волна» - под таким девизом 30 мая состоялся выпускной в Школе креативных индустрий при Саранском музыкальном училище им. Л.П.Кирюкова.
Для гостей праздника работала ярмарка изделий ручной работы «ТоргуШКИ», фотовыставка работ учащихся школы «ФотосуШКИ», ритм задавал ансамбль барабанщиц музыкального училища, а национальный колорит празднику придал показ костюмов от Этно-арт-театра «VARMA».
В Большом концертном зале музыкального училища на торжественном вручении сертификатов об окончании школы были названы творческие проекты, в которых принимали участие выпускники, упомянуты их многочисленные награды в конкурсах.
Как отмечают в Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в настоящее время открыт набор учащихся в школу креативных индустрий второго потока на 2024-2026 гг.
Поделиться в соц. сетях:
В Краснослободске открыли мемориальную доску в честь героя СВО Павла Давыдова
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»